رفض للحلول الترقيعية.. احتجاجات واسعة على غلاء الاسعار في كربلاء

2022/03/11 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الحكومة الاستعانة بخبراء في الشأن الاقتصادي لمعالجة الازمة.

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