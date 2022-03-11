الحشد الشعبي يحبط محاولتي تسلل لـ”داعش” غربي الانبار

2022/03/11 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احبطت قوة من اللواء 19 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، محاولتي تسلل لفلول “داعش” الارهابي على طريق القائم – عكاشات غربي الأنبار.وذكر بيان لاعلام الحشد وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية ومشاهدة اعداد من عناصر فلول داعش الارهابي من خلال الرصد المستمر لقوات اللواء 19 بالحشد الشعبي”.واضاف البيان […]

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