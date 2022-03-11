2022/03/11 | 18:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ci_XZaRJPVM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قدوري خبص ابو كريم ابرة بالعضل 😂) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قدوري خبص ابو كريم ابرة بالعضل 😂) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).