احباط محاولة تسلل “داعشية” شرقي الفلوجة

2022/03/11 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الجمعة، باحباط محاولة تسلل لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى مناطق شرقي مدينة الفلوجة للقيام بعمليات ارهابية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية احبطت محاولة تسلل لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته […]

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