الفصل السابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات (كل / فئة / فرد ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/11 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل السابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات (كل / فئة / فرد ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل السابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( كل / فئة / فرد ) ( كُل )( كُل ) تأتى للإناث فقط : قال جل وعلا :1 ـ ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ) ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ك ......





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