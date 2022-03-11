...- إنهم مسيحيون، إنهم بيض، إنهم يشبهوننا جداً-! وحرب الممثل زيلينسكي - هاله ابوليل

2022/03/11 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل "بصراحة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا...



إنهم مسيحيون، إنهم بيض، إنهم يشبهوننا جداً"! ثم ظهر مقطع منتشر على وسائل التواصل يظهر القوات الأوكرانية تمنع الأفارقة من ركوب القطارات المتوجهة الى بولندا ليركب مواطنو أوكرانيا فقط .هكذا ظهر الاعلاميين وهم يصفون لجوء الاوكرانيين الى البلاد المجاورة .اقوال في قمة القذارة الانسانية لمن يتشدقون بحرية الرأي وحرية التعبير واحر ......





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