جنرال أمريكي سابق: صور القافلة العسكرية الروسية الطويلة تحمل أخبارًا جيدة للأوكرانيين

2022/03/11 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس إن صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تظهر أن قافلة روسية طولها 40 ميلاً تتفرق وتغير موقعها تحمل أخبار جيدة للأوكرانيين.

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