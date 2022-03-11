إحباط محاولتي تسلل لـ'داعش' غربي الانبار

2022/03/11 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط محاولتي تسلل لعناصر “داعش” الارهابي على طريق القائم – عكاشات غربي الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية ومشاهدة اعداد من عناصر فلول “داعش” الارهابي من خلال الرصد المستمر لقوات اللواء 19 بالحشد الشعبي".أضافت، أن "عناصر داعش الارهابي استخدموا الدراجات النارية والتي كانت محملة بالعبوات الناسفة تمهيدا للهجوم على قاطع اللواء بعد اشغال القوات بتفجير العبوات الناسفة على النقاط المرابطة بطول ٣٢ كيلو متر، قبل ان تتمكن قوات اللواء 19 بالحشد الشعبي من احباط محاولتي التسلل، ما اجبر “الدواعش” الارهابيين على الفرار".

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