الاتحاد الكردستاني يعلن موقفه من اتفاق الإطار والتيار ويعلق على منصب الرئيس

2022/03/11 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الجمعة، أن التقارب بين الإطار والتيار له تأثير كبير في في مسألة اختيار رئيس الجمهورية.

وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التقارب بين الإطار والتيار سيؤدي الى الإسراع باختيار رئيس الجمهورية لأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى انهاء قضية الثلث المعطل في البرلمان".

وأضافت ،أن "اتفاق الكتل الشيعية سيساهم بالإسراع بتشكيل الحكومة وهذا ماينتظره الشعب العراقي في ظل المشاكل الاقتصادية وارتفاع الأسعار".

وتابعت دلير، أنه "ليتم تجنب الكثير من المشاكل السياسية فانه من الأفضل تجديد الثقة للرئاسات الثلاث لأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة".

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