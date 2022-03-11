الحشد يحبط محاولتي تسلل لـ

2022/03/11 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تمكن عناصره من إحباط محاولتي تسلل لـ"داعش" غربي الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من اللواء 19 بالحشد الشعبي أحبطت محاولتي تسلل لفلول داعش الارهابي على طريق القائم – عكاشات غربي الأنبار".

وأضاف ان "ذلك بعد ورود معلومات استخبارية ومشاهدة اعداد من عناصر فلول داعش الارهابي من خلال الرصد المستمر لقوات اللواء 19 بالحشد الشعبي".

وتابع "واستخدم عناصر داعش الارهابي الدراجات النارية والتي كانت محملة بالعبوات الناسفة تمهيدا للهجوم على قاطع اللواء بعد اشغال القوات بتفجير العبوات الناسفة على النقاط المرابطة بطول 32 كيلو متر، قبل ان تتمكن قوات اللواء 19 بالحشد الشعبي من احباط محاولتي التسلل، ما اجبر الدواعش الارهابيين على الفرار".

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