الرباط الصليبي يبعد فهد طالب عن المنتخب الوطني

2022/03/11 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، غياب حارس مرمى المنتخب الوطني فهد طالب عن صفوف المنتخب الوطني.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لـ”ايرث نيوز” إن “حارس منتخبنا الوطني فهد طالب أجرى فحوصات طبية وأثبتت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي”.واوضح ان “طالب يستعد لخوض عملية جراحية الاثنين المقبل في لبنان على مستوى […]

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