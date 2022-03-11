الحشد الشعبي يعلن احباط محاولتي تسلل لداعش غربي الانبار

2022/03/11 | 18:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ احبطت قوة من اللواء 19 بالحشد الشعبي، الجمعة، محاولتي تسلل لفلول “داعش” الارهابي على طريق القائم – عكاشات غربي محافظة الأنبار.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد الشعبي، ان ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية ومشاهدة اعداد من عناصر فلول “داعش” الارهابي من خلال الرصد المستمر لقوات اللواء 19 بالحشد الشعبي.واوضح البيان، ان عناصر […]

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