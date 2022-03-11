الانبار تكشف عن البدء بالمرحلة الاولى من انشاء المطار

2022/03/11 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، اسم الشركة المنفذة للمرحلة الاولى من انشاء مطار مدني لنقل المسافرين والبضائع في مناطق غربي الانبار .وقال الطرموز في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الجهات المعنية في الحكومة المركزية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية اسندت مهمة تنفيذ المرحلة الاولى من انشاء […]

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