2022/03/11 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رئيس الجمهورية: نثمن عاليا المبادرة السياسية الأخيرة لتجاوز الانسداد السياسي

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