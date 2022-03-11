الدراويش يبحثون عن الحقيقة 5 ـ الأخيرة - عبدالحميد برتو

2022/03/11 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو تأمل في المسرحية وحواشيهاساهم وصف الطريقة، التي وصلني الكتاب بها، ورحلته مع أوراقي على مدى عقود، وكشف دوافعي للإهتمام بموضوعته.



هذا الى جانب قصة حياة المؤلف، الكاتب والتشكيلي الفلسطيني مصطفى الحلّاج، وكيف إنتهت حياته بصورة مأساوية موجعة.



فضلاً عما حملتها مقدمة المسرحية، بقلم الروائي السوري المبدع حَنا مينا، من الأبعاد والمعان إنسانية وإجتماعية.



وأخيراً الرحلة في عوالم المسرحية نفسها، ساهمت ......





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