روسيا اوكرانيا ، الاتحاد السوفيتي افغانستان ما اشبه الليلة بالبارحة - مجدي جورج

2022/03/11 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج اوكرانيا روسيا ، الاتحاد السوفيتي افغانستان ما اشبه الليلة بالبارحة للاسف الشديد لم تكن حسابات السيد بوتين كلها دقيقة فالذي ظنها نزهة سريعة وحرب خاطفة سيحتل فيها كييف العاصمة الاوكرانية ويستطيع ان يغير الحكومة القائمة وان يضع حكومة موالية له لم يحدث ، وها نحن دخلنا الاسبوع الثالث من الحرب ولازالت كييف عصيه عليه لبسالة المقاومة من ناحية ولانه من ناحية اخري لا يريد استخدام كل قوته المميتة ويدخل ......





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