مصدر يكشف تفاصيل الاتصال الجديد بين الصدر والمالكي.. ماذا طلب الأخير؟

2022/03/11 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاتف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورحب بمبادرته الأخيرة.وقال المصدر لـ “ايرث نيوز”، إن “نوري المالكي ابلغ مقتدى الصدر، بأن الاطار التنسيقي لديه الانفتاح التام على مبادرته وسيتم مناقشة الخطوات المقبلة والاجراءت حول هذا الأمر”.وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، […]

ظهرت المقالة مصدر يكشف تفاصيل الاتصال الجديد بين الصدر والمالكي..



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