بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا

2022/03/11 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تعليق العلاقات التجارية مع روسيا. وقال بايدن في كلمة له، إن "المواجهة بين الناتو وروسيا ستكون حرباً عالمية ثالثة ونعمل على تفادي ذلك".وأضاف: "لن نسمح لبوتين بتقرير مصير العالم عبر الحرب ونحرص على امداد اوكرانيا بالاسلحة". وأكد بايدن أن "روسيا ستدفع الثمن باهظا اذا استخدمت اسلحة كيميائية في اوكرانيا".

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