2022/03/11 | 19:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، وفاة امرأة وطفلين جراء حريق منزلهم في محافظة نينوى.وأشار المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان، إلى “احتراق دار سكنية في منطقة الهرمات بمحافظة نينوى”، مؤكداً أنه “تم على الفور المباشرة بعملية إخماد النيران التي اندلعت في غرفة النوم وتسببت بوفاة امرأة وطفلين”.واضاف أنه “سيتم تحديد أسباب […]

ظهرت المقالة حريق ينهي حياة امرأة وطفلين في نينوى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق ينهي حياة امرأة وطفلين في نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق ينهي حياة امرأة وطفلين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).