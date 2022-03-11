قوة خاصة من بغداد تفكك اخطر خلايا

2022/03/11 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، بان قوة امنية خاصة قادمة من بغداد فككت اخطر خلايا الخطف في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوة امنية خاصة قادمة من بغداد نفذت سلسلة كمائن نوعية في قرية زراعية قرب ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) استمرت قرابة ساعة ونجحت من الاطاحة بخلية خطيرة تضم 3 افراد متهمين بالارهاب والخطف".

واضاف المصدر، ان"العملية جرت وفق معلومات استخبارية حددت بدقة اماكن وجود المتهمين قبل اعطاء الضوء الاخضر بتنفيذ الكمائن لافتا الى ان العملية جرت دون اي تصادم مسلح مع المتهمين رغم خطورتهم بسبب دقة الكمائن واعتماد عنصر المفاجئة".

واشار الى ان" العملية هي الاهم في المشهد الامني خلال 2022 خاصة وانها تجري في اطار مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب معا".

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