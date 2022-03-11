الآليات الفاعلة لإدارة المنظمات في ظل جائحة Covid 19

2022/03/11 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … رغم إن جائحة كورونا لم تنتهي بشكل رسمي وعالمي بعد ، إلا إن من المفيد مراجعة وتقويم الآليات التي استخدمتها وتستخدمها البلدان لمواجهة تداعياتها الخطيرة التي أصابت 448 مليون نسمة وتسببت بوفاة أكثر من 6 ملايين إنسان حسب تقارير WHO ، وقد تسبب الوباء بكساد اقتصادي يعد الأشد […]

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