العمل: تقديم دراسة لتعديل أجر العامل في العراق

2022/03/11 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك جولات تفتيشية تقوم بها فرق تابعة للوزارة مهمتها تدقيق سجلات الموظفين العاملين.

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