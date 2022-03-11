قرار عاجل بتسديد مستحقات” فلاحي ديالى” خلال 10 ايام

2022/03/11 | 19:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن صدور قرار عاجل بتسديد مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة خلال 10 ايام.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة التجارة اصدرت قرار عاجل بتسديد مستحقات فلاحي ديالى عن تسويق الحنطة للموسم الماضي بعد تاخر دام اشهر طويلة”.واضاف التميمي،ان” قرار تسديد […]

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