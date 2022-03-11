2022/03/11 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثَتْ رسالةَ معايدة على مجموعة واتساب يوم الثامن من مارس...كتبتُ لها بأن الثامن من مارس ليس عيدا.لكنها بقيت مصرة على حقها في المعايدة والتهنئة وعلى التوصل بهدية متى ما أتيح لها ذلك.

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