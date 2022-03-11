ضربة للعلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين.. بايدن: سنسحب صفة

2022/03/11 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها سيسحبون صفة "الدولة التفضيلية" من روسيا، والتي تدل على وجود علاقات تجارية طبيعية بن البلدان، في خطوة جديدة من أمريكا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها المر

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