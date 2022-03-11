بايدن: لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا

2022/03/11 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا.وذكر بادين في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن “روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا”.وأضاف أن “إدارته وحلفائها مستمرين بالعمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا بسبب الحرب في […]

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