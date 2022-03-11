برهم صالح: نثمن عاليا المبادرة السياسية الأخيرة لتجاوز الانسداد السياسي

2022/03/11 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح المبادرة السياسيةَ الأخيرة لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري.

وقال صالح في تغريدة ان واجبَه دعمُ الجهود الوطنية للشروع بتشكيلِ حكومةٍ مقتدرة حاميةٍ للأمن الوطني وخادمةٍ للمواطنين، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقرارَه في ظل المتغيرات الدولية .

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