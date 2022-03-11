تركيا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

2022/03/11 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت تركيا نقل سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة تشيرنوفتسي على حدود رومانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.وجاء الإعلان عن هذا الإجراء اليوم الجمعة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش.وأوضح المتحدث أن هذا القرار يأتي لدواع أمنية، في ظل تعرض كييف لغارات القوات […]

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