فهد طالب يغيب عن معسكر منتخبنا

2022/03/11 | 19:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعذرَ التحاق حارس المرمى، فهد طالب، مع وفد المُنتخب الوطني في المعسكر التدريبي الذي سينطلق يوم غدٍ السبت، وذلك بعد تأكد إصابته في الركبة، حيث أوضحت الفحوصاتُ التي أجراها اللاعب يوم أمس في بيروت إلى حاجته لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ يوم الاثنين المقبل.يذكرُ أن حارس المرمى، فهد طالب، تعرضَ الى الإصابة أثناء مباراة فريقه […]

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