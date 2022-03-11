​مستشارة التنمية البشرية عائشة البيرق ل (الزمان):​- عدم انتشار جرائم الاغتصاب والتحرش بالإمارات راجع إلى قانون رادع 

2022/03/11 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​- منحي لقب الأم المثالية جاء من كوني ناشطة في المجتمع إلى جانب عملي في تطوير الأسرة ونشر الوعي فيها ​​أحتفل العالم يوم 8 مارس الماضي بيوم المرأة العالمي وتعد مستشارة التنمية البشرية وسفيرة السعادة الإماراتية عائشة البيرق واحدة من أبرز السيدات في الإمارات بصفة خاصة اللاتي قمن بدور بارز في خدمة المجتمع وتطوير الأسرة […]

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