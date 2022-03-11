الأمانة العامة تحصي عدد البرامج المقدمة عبر بوابة أور الإلكترونية

2022/03/11 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة أور الإلكترونية بلغ 89 برنامجاً، فيما أوضحت تفاصيل تطبيق "سلامات".وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة تعمل على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، عبر دائرتي شؤون مجلس الوزراء واللجان، والتنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، إضافة إلى شعبة النتائج في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، وبإشراف ومتابعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء".وأضاف مجيد، أن "هناك لجاناً وفرقاً مشكلة داخل هذه الدوائر مهمتها التواصل مع المؤسسات الرسمية لمتابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء بحسب التوقيتات الزمنية وتسلم كافة النتائج المتحققة على أرض الواقع بشكل دوري"، مشيراً إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على تنسيق الجهد بين المؤسسات الرسمية، لتسهيل تنفيذ القرارات الصادرة".ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باشرت بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة، المُنعقدة بتأريخ 8 آذار 2022، مع الجهات ذات العلاقة"، مبيناً أن "المتابعة ستشمل تنفيذ القرار رقم (70 لسنة 2022) مع وزارات المالية والتجارة والزراعة والموارد المائية والبنك المركزي العراقي، بشأن عملية تسلم محصول الحنطة المحلية تسلماً كاملاً (في داخل الخطة وخارجها) للموسم الحالي حصراً، ومسألة متابعة تسليم مستحقات الفلاحين لسنة 2021 خلال فترة عشرة أيام، ومستحقات السنة الحالية في مدة أقصاها 30 حزيران 2022".وتابع: "كما ستتم متابعة إجراءات التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لتهيئة السيولة المالية الكافية عبر مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي، وإقراض المزارعين من المصارف الحكومية بفائدة (5%) تستقطع لمرة واحدة، لغرض استيراد منظومات الري الحديثة ومن مناشئ عالمية".وأوضح، أن "القرارات الصادرة خلال هذه الجلسة، وايضاً التوصيات التي ستصدر من المجلس الوزاري للاقتصاد الذي وجه رئيس مجلس الوزراء بانعقاده بشكل دائمي، هي إجراءات حكومية لمعالجة الوضع الراهن الحالي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولمعالجة الأمن الغذائي".وفيما يخص الأتمتة وبرنامج الحوكمة الإلكترونية، قال مجيد، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستمرة بتطوير هذا الرنامج الحيوي والمهم، فقد وصل عدد الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الوطني عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، إلى (89) برنامجاً تقدم الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين آخرها كان إطلاق برنامجي (راقبني) الذي أنجز بالتنسيق مع ملاكات وزارة التجارة، الذي يُعنى بتسلم مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن السلة الغذائية، وكذلك الشكاوى على وكلاء توزيع الحصة التموينية في حال وجود مخالفات، وقد وردت الكثير من الشكاوى والمقترحات عملت وزارة التجارة على متابعتها ومحاسبة المخالفين".وختم بالقول: "كما أطلق المركز، تطبيق (سلامات) الذي يتيح للمواطنين، تسلم نتيجة فحص (PCR) إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الصحية، وهذا التطبيق سيتيح أيضاً، للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة، الوقوف على الموقف الوبائي بشكل دوري".

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