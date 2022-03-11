الخزعلي يرحب بـ

2022/03/11 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي،

اليوم الجمعة، بـ"التطورات السياسية

الأخيرة"، بعد إنهاء الخلاف بين مقتدى

الصدر ونوري المالكي، فيما وجه رسالة

للقوى الكردية والشيعية.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها

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