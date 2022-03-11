الكشف عن تلكؤ اصلاح طريق الموت في الانبار

2022/03/11 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

كشف احد شيوخ العشائر المتصدية للارهاب في الانبار، الشيخ عبد الله الجغيفي، اليوم الجمعة، أن هناك تلكؤ في عملية اصلاح طريق الموت في محافظة الانبار.

وقال الجغيفي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "طريق الموت يتكون من 4 مقاطع في غرب الانبار وهي:

1) رمادي - هيت

2) هيت - حديثة

3) حديثة - راوة

4) راوة - القعر".

وبين أن "العمل على الطريق لا زال متلكئا جدا"، موضحا أن "جميع المقاطع جاري العمل بها الا مقطع (هيت - حديثة)".

وأكد أن "هذا المقطع لم يتم المباشرة بالعمل بها لغاية الان ولو لمتر واحد"، متسائلا "ما السبب وراء ذلك".

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