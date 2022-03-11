برهم صالح يرحب بمبادرة مقتدى الصدر بشأن رئاسة الوزراء

2022/03/11 | 19:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

‏علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، حول المبادرة السياسية التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ "تجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري".

وقال صالح في تغريدة، ‏"نُثمن عاليًا المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري".

وأضاف، "واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية".

وأجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 10 آذار/مارس 2022، اتصالات هاتفية عدّة مع شخصيات سياسية في البلاد.

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار إن الصدر أجرى "اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

وطرح الصدر في اتصالاته اسم جعفر الصدر كمرشح تسوية لتشكيل الحكومة، وهو ما رحب به الإطار التنسيقي في اجتماع عقد الجمعة، وفق قياديين في الإطار.

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