2022/03/11 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 3uRZh0kcCLc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماعات سياسية حاسمة في العراق .. و بايدن يحشد الحلفاء ضد بوتين | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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