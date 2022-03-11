فهد طالب يغيب عن معسكر الأسود

2022/03/11 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب حارس المنتخب الوطني فهد طالب عن المعسكر التدريبي بداعي الإصابة. وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تعذرَ التحاق حارس المرمى، فهد طالب، مع وفد المُنتخب الوطني في المعسكر التدريبي الذي سينطلق يوم غدٍ السبت، وذلك بعد تأكد إصابته في الركبة، حيث أوضحت الفحوصاتُ التي أجراها اللاعب يوم أمس في بيروت إلى حاجته لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ يوم الاثنين المقبل".وأضاف، أن "طالب، تعرضَ الى الإصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن منافسات الدوري العراقي".على صعيدٍ متصلٍ، أوضحَ مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أحمد جاسم أن "قائمة الحراس في معسكر بـغـداد تضمنت كلاً من دلوڤان مهدي (الطلبة) محمد صالح ( القوة الجوية ) محمد حميد (الكهرباء)، على أن يلتحقَ كلٌ من جلال حسن وعلي ياسين (الزوراء) في السابع عشر من الشهر الحالي بعد عودتهما من مباراة فريقهما الزوراء التي ستكون ضد فريق الشارقة الإماراتي ضمن منافساتِ دوري أبطال آسيا".

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