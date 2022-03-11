الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

2022/03/11 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع عن تفاصيل اجتماع الإطار

التنسيقي للكتل الشيعية الذي عقد بعد

ظهر اليوم الجمعة.

وقال المصدر، ان الاجتماع شهد مناقشة

مرشح الكتلة الصدرية جعفر الصدر وآلية

تمريره بسلة واحدة.

وأضاف، أن الإط

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