إصابة فهد طالب بقطع بالرباط الصليبي

2022/03/11 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصيب حارس منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية فهد طالب، اليوم الجمعة، بقطع بالرباط الصليبي.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الحارس فهد طالب أصيب بقطع بالرباط الصليبي بعد إن اثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرمى فريق القوة الجوية فهد طالب اصابته بتمزق في الرباط الصليبي".

وأضاف "وسيجري فهد طالب تداخل جراحي في دولة لبنان خلال الايام القليلة المقبلة بعد التأكد من اصابته بشكل نهائي، متمنين له الصحة والسلامة والعودة السريعة الى الملاعب من جديد".

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