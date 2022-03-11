بعد الانبار وبغداد.. العاصفة الترابية تصل ديالى

2022/03/11 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اجتاحت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، محافظة ديالى شرقي البلاد.

وكانت عاصفة اجتاحت العاصمة بغداد، اتية من محافظة الانبار.

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