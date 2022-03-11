إصابة في الركبة تبعد فهد طالب عن معسكر الأسود قبيل مباراة الإمارات

2022/03/11 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اتحاد كرة القدم، الجمعة، غياب حارس مرمى المنتخب الوطني عن المعسكر التدريبي بعد تأكد إصابته في الركبة.

وذكر بيان للاتحاد، أنّ "الفحوصاتُ التي أجراها اللاعب يوم أمس في بيروت أوضحت حاجته لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ يوم الاثنين المقبل، ما يعني غيباه عن المعسكر التدريبي غدًا السبت".

وتعرضَ طالب إلى الإصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن منافسات الدوري العراقي.

من جانبه، أوضحَ مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أحمد جاسم، أنّ "قائمة الحراس في معسكر بغداد تضمنت كلاً من دلوڤان مهدي من الطلبة ومحمد صالح من القوة الجوية ومحمد حميد من الكهرباء، على أن يلتحقَ كلٌ من جلال حسن وعلي ياسين من الزوراء في السابع عشر من الشهر الحالي بعد عودتهما من مباراة فريقهما الزوراء التي ستكون ضد فريق الشارقة الإماراتي ضمن منافساتِ دوري أبطال آسيا".

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