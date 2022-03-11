2022/03/11 | 20:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة مطلوبين بقضايا متنوعة بينها بالارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “مفارز ودوريات من قسم مكافحة إجرام ديالى من إلقاء القبض على (5) مطلوبين خلال الممارسات الأمنية في عموم المحافظة خلال اليومين الماضيين”.واشارت الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة مطلوبين مطلوبين بينهم بالارهاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة مطلوبين مطلوبين بينهم بالارهاب في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).