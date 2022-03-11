فنان مسرحي في ميسان يجسد أعماله الفنية بألعاب الدمى (صور)

2022/03/11 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيتصوير: عبد الحسين بريسم يشتهر الفنان المسرحي مهند الحاج جاسب بأنه صانع عرائس الدمى، ومدرب تحريك العرائس في محافظة ميسان.وقال جاسب في لقاء خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يهوى عالم الدمى منذ الصغر ويتقن صناعتها، وأنه شارك في عدد من المهرجانات الفنية التي تقيمها الجامعات العراقية في مجال مسرح الدمى"، مشيرا الى أن "جامعة ميسان حصلت على المركز الثالث في هذا الفن، وتم تكريمه شخصيا من قبل الجامعة".وأضاف، أن "المواد التي تدخل في صناعة العرائس هي الاسفنج والاقمشة والخيوط، اما انواعها فهي العرائس البشرية وعرائس الحيوانات والنبات، ومختلف المجسمات التي يحتاجها النص المسرحي"، مؤكدا أن "فن الدمى عالم مسرحي متكامل، وهو من الفنون الصعبة التي تحتاج الى الصبر والمعرفة وتكامل الادوات، وهو فن موجه للاطفال بالدرجة الاولى، فضلا عن وجود مسرح دمى موجه للكبار ايضا". وأشار إلى أن "المدرسة المصرية والمدرسة الفرنسية هما من اهم مدارس فن الدمى، فيما لا يمارس هذا الفن في العراق سوى عدد محدود من الفنانين"، لافتا في الوقت نفسه الى "دور العتبة الحسينية بدعم مسرح الدمى في العراق عبر احتضانها لمهرجانات مسرح الدمى، ومنها المسرح الحسيني الصغير في نسختيه الخامسة والسادسة والذي أقيم بمحافظة كربلاء المقدسة بحضور جماهيري فاعل".وأعرب جاسب عن أمله بأن "يلقى فن الدمى الاهتمام المطلوب من قبل الجهات المعنية كون هذا الفن يرتبط بالطفولة، ويعمل على ترسيخ قيم المحبة والسلام".

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