2022/03/11 | 20:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشفت مصادر استخباراتية عراقية ،اليوم الجمعة، عن اسم خليفة تنظيم “داعش” الإرهابي الجديد.وقالت المصادر في تصريحات اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، إن “معلوماتها من داخل التنظيم تفيد بأن الخليفة الجديد هو بشار خطاب غزال عثمان الصميدعي”.وأضافت أن “التنظيم أعلن اسم شخص يدعى أبو الحسن الهاشمي، وهذه كنية وليست اسما صريحا”.وأشارت المصادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر استخباراتية تكشف اسم خليفة “داعش” الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر استخباراتية تكشف اسم خليفة “داعش” الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).