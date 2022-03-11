العصافيرُ السياسيّةُ كُلّها على الشجرة والعراقيّونَ كُلّهم في اليد

2022/03/11 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هذه الجمعة مباركة فعلاً، وعلى أرض

الواقع، وليس (وفقط) في تطبيقات وسائل

التواصل الإجتماعي.

إنّ هناك سببان يؤكِّدان و يُعَزِّزان

هذه"البَرَكة":

1- محليّاً..



تأكّد لنا،

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