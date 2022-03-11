طقس العراق العجيب.. ثلوج في الشمال وتراب بالوسط والغرب (فيديو + صور) - عاجل

2022/03/11 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح تساقط الثلوج في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

فيما وثقت عدستها وجود عاصفة ترابية في مدن وسط وغرب العراق.

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