روسيا تحظر تطبيق إنستغرام بسبب

2022/03/11 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية إنه سيتم حظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب "دعوات للعنف" ضد الجنود الروس.وقالت ميتا ، مالكة إنستغرام ، إنها ستسمح لمستخدميها في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس.وقالت الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب "سيسمح مؤقتًا ببعض المنشورات العنيفة مثل الموت للغزاة الروس" التي عادة ما تنتهك قواعدها.



لكن الشركة قالت إنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.وردا على التحول في سياسة ميتا ، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف "الأنشطة المتطرفة" لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت موسكو الجمعة أنها ستلاحق شركة "ميتا "قانونياً بسبب "دعوات إلى قتل" مواطنين روس.

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