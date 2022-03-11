2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب

2022/03/11 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن نحو 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في 24 فبراير.وحمّل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “الحرب العبثية” التي بدأت في 24 فبراير مسؤولية النزوح الجماعي.وقال في تغريدة “وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 2,5 مليون اليوم، وهو […]

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