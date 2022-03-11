بعد 10 سنوات في السجن بتهمة

2022/03/11 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية، الجمعة، عن المدون والناشط، رائف بدوي، بعد 10 سنوات على سجنه، وفق ما نشره نجله على موقع تويتر

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