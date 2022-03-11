انخفاض جديد للذهب بسبب تعثر المفاوضات الروسية – الأوكرانية

2022/03/11 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار الذهب قليلا، الجمعة، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأمريكي، لكنها بقيت مستقرة قرب 2000 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، جراء تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.والخميس، أظهرت بيانات رسمية تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.9 بالمئة في فبراير/ شباط، من 7.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضيين، ما […]

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