انتشار أخبار كاذبة عن هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطار أربيل

2022/03/11 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

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مدير مطار اربيل : ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استهداف مطار اربيل الدولي او قاعدة الحرير للتحالف الدولي عار عن الصحة

منذ 32 دقيقة

مدير مطار اربيل : ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استهداف مطار اربيل الدولي او قاعدة الحرير للتحالف الدولي عار عن الصحة

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